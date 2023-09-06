حظر العباءة … إضراب في ثانوية بضاحية باريس

2023-09-06 / 18:15
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هبة بريس _ متابعة

شهدت مدرسة موريس أوتريلو الثانوية بضاحية سين سان دوني الباريسية، إضراباً عاماً، تنديداً بالحظر الذي فرضته الحكومة على ارتداء العباءة في المدارس العامة.

و أضرب موظفون ومدرسون وطلاب في مدرسة موريس أوتريلو الثانوية في مدينة ستينز، بضاحية سين سان دوني، عن العمل، احتجاجاً على انخفاض عدد الموظفين داخل المؤسسة و سياسة الحكومة المعادية للإسلام”، في ضوء تطبيق الحظر على العباءة الذي قرره وزير التربية والتعليم غابريل أتال.

وكتبوا في منشور “نريد أن ننأى بأنفسنا عن سياسة الحكومة المعادية للإسلام (…) ليس علينا القيام بدور شرطة الملابس. نحن نرفض وصم الطلاب الذين يرتدون العباءة أو القميص”. واعتبروا أن “الجدل” الذي أطلقته الحكومة الفرنسية حول العباءات والقمصان “يهدف إلى إخفاء الاعتداءات التي تشنها هذه الأخيرة على نظام التعليم العام

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