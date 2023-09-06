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“الشغب الرياضي” يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2023-09-06 / 16:47
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 14 سنة، يشتبه في تورطهما في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف المشتبه فيهما والعثور بحوزة أحدهما على سلاح أبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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