زيارة دي ميستورا للصحراء المغربية..تكرس افتضاح الدعاية الحربية لجبهة البوليساريو

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا وصل الاثنين إلى مدينة العيون لإجراء مشاورات مع كل الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء ، وهي الزيارة التي تأتي في اطار التحضير لتقرير الأمين العام السنوي الذي سيتم عرضه شهر أكتوبر المقبل أمام أنظار مجلس الأمن .

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن زيارة دي ميستورا الى الصحراء المغربية تعد الأولى له منذ تعيينه في هذا المنصب منذ عامين ، حيث أجرى المبعوث الأممي لقاءات مع فعاليات مدنية وحقوقية محلية ، ومسؤولين منتخبين بالعيون .

وفي تصريح لموقع “هبة بريس ” أبرز محمد سالم عبد الفتاح ، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، أن زيارة ستافان دي مستورا الى مدينة العيون احدى أكبر حواضر الصحراء المغربية، تأتي في إطار التحضير للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء في شهر أكتوبر المقبل أمام أنظار مجلس الأمن الدولي ،قبل اتخاذ الأخير لقراره بخصوص تمديد بعثة المينورسو التي ستنتهي في نفس الشهر .

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته، أن زيارة ديمستورا لمدينة العيون ستمنكه من الاطلاع عن كثب على الوضع بالاقاليم الجنوبية للمملكة المتسم بالأمن والاستقرار ، فضلا عن الاطلاع على التقدم الحاصل في عدد من المشاريع التنموية الكبرى التي دشنتها المملكة خلال الآونة الأخيرة الى جانب لقائه بفعاليات مدنية وحقوقية بالمنطقة.

وأشار المتحدث ، في التصريح ذاته ، أن زيارة ديمستورا الى المنطقة( تندوف ) تعد مناسبة كذاك للوقوف على الفوضى الأمنية التي تعيشها المخيمات والتي تداولت أنباءها منابر اعلامية دولية سيما في ظل تأزم الأوضاع الامنية جنوب شرق الجزائر وافتضاح دور البوليساريو المقوض للأمن والاستقرار بالمنطقة وارتباطها الوثيق مع المنظمات المسلحة الاجرامية والارهابية ، كما أن الزيارة – يضيف الخبير- تكرس افتضاح الدعاية الحربية لجبهة البولسياريو التي تعكف على الترويج لها.

وشدد ولد سالم في التصريح ذاته ، على أن تقرير الأمين العام المرتقب سيجل أيضا انتهاكات الجبهة الانفصالية بخصوص اتفاق وقف اطلاق النار والعراقيل التي يحاول خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية من خلالها تقويض جهود الامم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار بهذه المنطقة .

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