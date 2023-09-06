الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، صباح اليوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض أمن الأشخاص وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة سكر ويحدث الضوضاء بالشارع العام بالحي الحسني بمدينة برشيد، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى استعمال ضابط الشرطة لسلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه بعد وقت وجيز، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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