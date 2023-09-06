الـPPS: نأمل أن تتوفر كافة الشروط ليتم الدخول المدرسي في أحسن الظروف

2023-09-06 / 14:24
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هية بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، موضوع الدخول المدرسي الجديد، وذلك بشكل أولي في انتظار العودة إليه في الاجتماع اللاحق إلى جانب الدخول الجامعي.

وبعد توقفه عند المعطيات التي أدلى بها وزير التربية الوطنية، بالمناسبة، أكد المكتب السياسي على أمله في أن تتوفر كافة الشروط الضرورية ليتم الدخول المدرسي في أحسن الظروف، سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأساتذة وكافة مهنيي التعليم.

وفي هذا الإطار، جدَّدَ المكتبُ السياسي تأكيده على ضرورة جعل الحكومة إصلاحَ المدرسةِ العمومية وتأهيلها على رأس الأولوياتِ فعليًّا، كما جاء ذلك في وثيقة النموذج التنموي، بما يسمح بتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.

كما أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ أولى خطواتِ النجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين تقتضي، بالأساس، الإسراع في النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، من خلال تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية، وكذا توفير الحكومة للإمكانيات المالية اللازمة لإجراء هذا الإصلاح في أفضل الظروف.

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