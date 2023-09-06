برئاسة بوريطة.. انطلاق الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية

2023-09-06 / 13:12
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هبة بريس

بدأت، اليوم الأربعاء 6 شتنبر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، منها العمل العربي المشترك، وتطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطورات الوضع في القدس والأمن المائي العربي.

كما يناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، وتطورات سد النهضة الإثيوبي.

وفضلا عن ذلك يناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشوؤن الداخلية للدول العربية، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها العلاقات العربية الإفريقية ومسيرة التعاون العربي -الإفريقي ،والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ،والعلاقات العربية- الأوربية ،والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية والصين واليابان والهند ودول أمريكا الجنوبية .

وقبيل الاجتماع الوزاري العربي انعقدت اللجنة الوزارية العربية لدعم فلسطين، واللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية. كما انعقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية.

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