الرجاء يعتذر عن “ردة فعل” الإبراهيمي ويطالب بمعاقبة الهبطي

هبة بريس - القسم الرياضي

أصدر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بلاغا بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة “الفريق الأخضر”، أمام نادي الجيش الملكي.

وفي هذا الصدد، عبر الرجاء الرياضي، عن استنكار أعضاء المكتب المديـري ردة الفعـل غير المقبولة واللامسؤولة للناطـق الرسمي للنادي بالملعـب، وعلى إثرهـا يتقدم بهذه المناسبة أعضاء المكتب المديـري بالاعتذار لكافة الجماهير والمتابعين للشأن الرياضي على هذا السلوك المرفوض، كمـا يشكر المكتب المديـري جماهيره التـي حضـرت مقابلـة الجيش الملكـي علـى انضباطها وتشجيعها الحضاري.

وأضاف، أنه “وبالعودة للمباراة التي جمعت فريق الرجاء الرياضي بفريق الجيش الملكي، يستنكر بشـدة أعضاء المكتب المديـري تصرفـات واستفزازات اللاعـب زكرياء الهبطـي تجـاه الجماهير الحاضـرة، وكذا المنظميـن لهـذه المقابلة، ونتمنـى مـن الجهات المسؤولة البث بكل صراحة في هذا السلوك اللاأخلاقي الذي بدر منه أمام الملأ” وفق البلاغ ذاته

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1