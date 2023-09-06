اختراق منصة الترشيح للماستر لجامعة تطوان.. والأخيرة تعلن تحريك المتابعة القانونية

هبة بريس

أعلنت جامعة عبد المالك السعدي عن تحريك مسطرة المتابعة القانونية اللازمة لمواجهة جريمة اختراق منصة الترشيح لسلك الماستر.

وذكرت جامعة عبد المالك السعدي، في بلاغ صحافي، بأن “اختراق منصة رقمية تعود لمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمرتفقين من أبناء الوطن العزيز، تعبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون المغربي”، مؤكدة أنها “قامت بتحريك مسطرة المتابعة القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجريمة، التي تسعى إلى الإضرار بحقوق الطالبات والطلبة، وكذا تشويه سمعة الجامعة دون وجه حق”.

وشدد البلاغ بأنه تم “فتح تحقيق معمق لمعرفة المسؤولين عن هذا العمل الذي يضرب في الصميم المجهودات الكبيرة التي قامت بها الجامعة من أجل مرور الدخول الجامعي 2023 – 2024 في أحسن الظروف”.

وأوضح المصدر نفسه أن منصة الترشيح لسلك الماستر الخاصة بجامعة عبد المالك السعدي تعرضت إلى اختراق إلكتروني مساء الإثنين 4 شتنبر، مشيرا إلى أن “الجامعة تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على سرية المعلومات التي تحتويها المنصة المذكورة”.

وخلص البلاغ إلى أنه “إيمانا منها بضمان الحق في التسجيل القبلي لمباريات الماستر لجميع الطلبة، فقد قررت الجامعة تمديد فترة الترشيح إلى يوم الأحد 10 شتنبر 2023”.

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