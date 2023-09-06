خبير: “الجزائر تخشى الحرب المنظمة مع المغرب و تلجأ لأسلوب العصابات و الإرهاب”

2023-09-06 / 12:00
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في حوار مصور ستنشره هبة بريس لاحقا، أكد الدكتور عبد الحق الصنايبي، الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية بأن الجزائر تخشى الحرب المنظمة و المباشرة مع المغرب.

و أضاف الدكتور الصنايبي بأن جنرالا كبيرا في النظام الجزائري سبق و أصدر كتابا أكد من خلاله أن معركة امكالا أظهرت للنظام الجزائري أنه يستحيل هزيمة المغرب عسكريا في حرب منظمة.

هذا الأمر، يضيف ذات الجنرال حسب إفادة الخبير الأمني الصنايبي، دفع عصابة العسكر الجزائري للجوء للمناوشات و حرب العصابات و استعمال أسلوب الإرهاب.

و تحاول الجزائر من خلال هاته المناوشات بين الفينة و الأخرى ، يضيف الصنايبي، التغطية على ضعفها العسكري رغم الملايير التي تصرفها على الجيش، و ما تصريحات تبون مؤخرا في روسيا لخير دليل على ذلك.

و شدد الخبير الصنايبي على أن الجزائر تمول ميليشيات البوليساريو و تدربها لأنها تدرك أن المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة المغربية ستجعلها تدفع الثمن غاليا.

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‫8 تعليقات

  4. احترامي للدكتور الصنهاجي والمقال.شخصيا مند ان كنت صغير وانا احب المقالات السياسية رغم مستواي الدراسي الجد متواضع.
    النضام الجزائري لا يرغب اصلا في الحرب مع المغرب والسبب ليس انه ضعيف أو قوي .هو النضام المعفن يريد البقاء في الحكم كسائر الأنظمة العربية والحرب مع دولة أخرى هي مغامرة للنضام والفتنة احسن طريقة للبقاء في الحكم وسرقة الثروات وإعلان حالة الطوارئ وخطف المعارضين أو تصفيتهم تحث دريعة التخابر مع العدو .هذا رأيي الخاص.

  5. هي تستفز المغرب لكي يكون هو البادي، والبادي كما يقول المثل أظلم إذ داك ستتباكا أمام المنتظم الدولي بأن المغرب هو الذي بدأ الحرب لكي تجلب عطف الدول المارقة مثلها، وستنتحر بالزج بالخردة الروسية المتراكمة مند الستينات من القرن الماضي و التي أكلها الصدأ والتي تفتقر لقطاع الغيار لأن روسيا في حرب طاحنة مع اوكرانيا ليس لها وقت لاضاعته مع زبون أسلحة من شمال أفريقيا، عاشت جمهورية القبائل حرة مستقلة وعاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية وعاشت حركة تحرير تمنراست وأدرار وعاشت الأخوة المغربية الخليجية (السعودية الشقيقة الإمارات الشقيقة البحرين قطر عمان )

  8. انتم لا شيء يا عبيد البخاري الجزائر العظمى لا تجيب الصغار ، نعرفكم يا مروكو الصغيرة و ما قدرتكم على دحر المستعمر هثل 600 سنة نتع اسبانيا و الاحتلال وازالو قاءم , ريحو و سكتوا احسن لكم

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