خبير: “الجزائر تخشى الحرب المنظمة مع المغرب و تلجأ لأسلوب العصابات و الإرهاب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مصور ستنشره هبة بريس لاحقا، أكد الدكتور عبد الحق الصنايبي، الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية بأن الجزائر تخشى الحرب المنظمة و المباشرة مع المغرب.

و أضاف الدكتور الصنايبي بأن جنرالا كبيرا في النظام الجزائري سبق و أصدر كتابا أكد من خلاله أن معركة امكالا أظهرت للنظام الجزائري أنه يستحيل هزيمة المغرب عسكريا في حرب منظمة.

هذا الأمر، يضيف ذات الجنرال حسب إفادة الخبير الأمني الصنايبي، دفع عصابة العسكر الجزائري للجوء للمناوشات و حرب العصابات و استعمال أسلوب الإرهاب.

و تحاول الجزائر من خلال هاته المناوشات بين الفينة و الأخرى ، يضيف الصنايبي، التغطية على ضعفها العسكري رغم الملايير التي تصرفها على الجيش، و ما تصريحات تبون مؤخرا في روسيا لخير دليل على ذلك.

و شدد الخبير الصنايبي على أن الجزائر تمول ميليشيات البوليساريو و تدربها لأنها تدرك أن المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة المغربية ستجعلها تدفع الثمن غاليا.

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