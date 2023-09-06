لوائح كتب طويلة وأسعار ملتهبة.. الدخول المدرسي يصدم المغاربة

2023-09-06 / 10:20
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هبة بريس - الرباط

لاحديث بين المغاربة خلال الأيام الأخيرة، سوى حول تكاليف ومصاريف الدخول المدرسي الجديد.

وعاينت هبة بريس، وقوف المواطنين في صفوف طويلة أمام المكتبات لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية لأبنائهم.

وعبر عدد من أباء وأولياء التلاميذ عن صدمتهم من اللوائح الطويلة والعريضة التي تتضمن الكتب واللوازم المدرسية الواجب عليهم اقتناؤها لأبنائهم.

وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين “ولدي طالبين ليه باكية الوراق بيضاء فيها 9000 حبة، شنو ايدير بها كاملة الله أعلم”.

وأضاف آخر “ولدي يلا فالروض وخلصت 1700 درهم ديال الكتب، مفهمناش علاش هاد الطلبات كاملة وهاد الغلا كامل”.

وفي سياق متصل، عبر المواطنون عن صدمتهم من ارتفاع أسعار المقررات الدراسية، خاصة المتعلقة بالمواد العلمية للمستوى الثانوي العمومي والتي تجاوزت بعضها مبلغ 150 درهم للمقرر الواحد.

وطالب أباء وأولياء أمور التلاميذ الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من استغلال بعض المؤسسات التعليمية، وكذا لضبط أسعار الكتب و اللوازم الدراسية.

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‫2 تعليقات

  1. كل ما أود أن اقوله هو حسبي الله ونعم الوكيل، معظم المقررات لا تحمل ثمن و صاخب المكتبة هو الأمر الناهي دون أدنى مراقبة من السلطات ، و لما تسأله يجيبك ببرودة كتوب فرسا هادوك ، سئمت من هذا التسيب الذي أصبحنا نعيشه….

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