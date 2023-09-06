البيضاء: هل يعجل وفاة تقني كهرباء وانقطاع التيار على أكبر مطار بالمغرب برحيل الحافيظي؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في ظل تبادل الاتهامات وتحمل المسؤوليات بين المكتب الوطني المطارات والمكتب الوطني للكهرباء، في حادث وفاة تقني كهرباء بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء الجمعة الماضي ، هل تفتح رئاسة النيابة العامة تحقيقا موسعا لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث عبر إعتماد خبير محلف مختص في الكهرباء ؟؟؟.

– تبادل الاتهامات من المسؤول عن إنقطاع التيار الكهربائي على أكبر مطار بالمملكة ؟؟.

لقي موظف وهو تقني كهرباء مصرعه الجمعة الماضي ، في حادث انفجار موزع للتيار الكهربائي عالي التوتر بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي تسبب كذلك في انقطاع الكهرباء عن مجموعة من المرافق بالمطار لازيد من ساعة، وهو سابقة خطيرة تقع في مؤسسة إقتصادية حساسة بالبلاد.

من جانبه حاول المكتب الوطني للمطارات تبرئة ذمة الشركة المكلفة بصيانة المعدات الكهربائية، وهي الشركة التي تحتكر جل صفقات الصيانة بمبالغ مالية تتجاوز 16 مليار سنتيم، وحمل المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا إلى أن المعدات الكهربائية للتيار الكهربائي عالي القوة الموجودة بمطار محمد الخامس تابعة للمكتب الوطني للكهرباء ، وهو الذي يؤمن صيانتها، وليس المكتب الوطني للمطارات، وأكد أن مجال اختصاص التقنيين التابعين للمكتب الوطني للمطارات أو للمقاولات المكلفة بالصيانة المتعاقدة معه، يقتصر، وفقا للبنود التعاقدية والمساطر التشغيلية، على صيانة المعدات الكهربائية للتيار متوسط القوة وليس التيار الكهربائي عالي القوة، والاقتصار في محيط معدات التيار الكهربائي عالي القوة بصورة حصرية على الملاحظة البصرية، وذلك طبقا لمؤهلاتهم وتخصصاتهم المهنية.

من جهة أخرى، نفى المكتب الوطني للكهرباء في بيان له، السبت الماضي، مسؤوليته عن الحادث ، مؤكدا أن المنشأة موضوع الحادث هي في ملكية المكتب الوطني للمطارات، وأكد أن انقطاع التيار الكهربائي لم يحدث بسبب انفجار وحدة القياس التابعة للمكتب الوطني للمطارات بل هو راجع لتماس كهربائي ناتج عن تدخل من طرف تقني تابع للمكتب الوطني للمطارات على هذه المنشأة دون احترام التعليمات والإرشادات المتعلقة بالحماية والسلامة الواجب اتباعها في مثل هاته العمليات.

وأبرز المكتب أن التدخل في هذا النوع من المنشآت يجب أن يتم بعد إزالة التيار الكهربائي، أي بدون جهد كهربائي، ضمانا لسلامة الشخص الذي يقوم بعملية التدخل، مؤكدا أن «الفرق التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات هي المسؤولة عن الإشراف والتحكم في المعدات الكهربائية الخاصة بالمحول الكهربائي الذي يزود مرافق مطار محمد الخامس بالدار البيضاء”.

وكشف المكتب الوطني للكهرباء، أن مسؤولية الحادث تقع على الشركة المكلفة بالصيانة عن الحادث، وفق مقتضيات دفتر تحملات الصفقة رقم 093-22-AOO، التي فوتها المكتب الوطني للمطارات، في شهر غشت من السنة الماضية، للشركة نفسها التي تحتكر صفقات المكتب، وبلغت قيمة الصفقة 673 مليون سنتيم.

لكن ما تسرب من معلومات، وإن كان جلها يضع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ” الحافيظي” في قفص الاتهام، بكون أغلب المنشآة الكهربائية متهالكة، ولا تخضع للصيانة بشكل مستمر، بينما تشير تلك المعلومات عن هوية مالك الشركة نائلة صفقات الكهرباء بجل مطارات المملكة، وكيفية حصوله على تلك الصفقات، وهل له علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء؟؟.

هي مجموعة من التساؤلات تحتاج تحقيق مركزي، لكشف خيوطها وتحديد المسؤوليات خصوصا أن الحادث وقع بمؤسسة ذات حساسية كبيرة.

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