تارودانت : أدخنة مطرح عشوائي للنفايات قرب مؤسسات للدولة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحولت سماء مدينة تارودانت الى سحابة سوداء من الأدخنة الخانقة، المنبعثة من مطرح بلدي عشوائي، وضع قرب مؤسسات للدولة ( عمالة الإقليم المحكمة الابتدائية مندوبية وزارة الشباب..) مما تسبب أكثر من مرة في غضب واسع لسكان عدد من الأحياء التي تعيش هذا الوضع المتكرر دون ايجاد حلول آنية لهذا الخطر البيئي.

وغطت سحب الدخان أغلب أحياء مدينة تارودانت، خصوصا التجمعات السكنية المجاورة، مما زاد من محنة المواطنين، خاصة منهم مرضى الربو والقلب والأطفال الذين يتأثرون كثيرا بالروائح الكريهة والغازات السامة والأدخنة الناتجة عن عمليات الحرق المتكررة في ظروف غامضة.

وجراء تكرار هذه المعاناة، تعالت أصوات نشطاء حقوقيين وجمعويين ومواطنين من أجل فتح تحقيق في الأسباب الكامنة وراء الظاهرة وتفعيل لجن المراقبة والبحث عن السبل الممكنة لتحويل المطرح بعيدا عن التجمعات السكنية وتمكين الساكنة والجمعيات المهتمة من دفتر التحملات الخاص بتدبير القطاع للترافع عن الأضرار البيئية الناجمة عن المطرح.

وسجل مواطنون أن مجلس بلديتهم الذي يسيره عبد اللطيف وهبي رئيس حزب ” البام “، دائم الغياب عن مقر البلدية، في حين أن نوابه من يسيرون شؤونها.

وقالت مصادر محلية ل ” هبة بريس” أن الأدخنة الخانقة التي تخنق المواطنين، سببها تدخل العنصر البشري الذي يقدم على حرق النفايات لتسهيل عملية التخلص منها، عوض نقلها الى مطرح مرخص وفق المواصفات البيئية المعمول بها، من أجل معالجتها.

وتعيش أغلب الجماعات الترابية بإقليم تارودانت، على وقع مطارح عشوائية، مما يهدد البيئة بهذا الاقليم الشاسع، وكل المحاولات لإحداث مطرح بمواصفات عصرية، ظل مجرد كلام في إجتماعات المجلس الإقليمي او في دورات المجالس الترابية بالاقليم.

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