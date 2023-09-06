مقت.ل مغربيين ب”رصاص” عسكر الجزائر.. الـPPS: نأمل في إجراء بحث معمق وشفاف

2023-09-06 / 09:22
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هبة بريس - الرباط

عَـبَّرَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لما أقدمت عليه قواتُ خفر السواحل الجزائرية، بإطلاق الرصاص على شباب مغاربة، والمسِّ بحقهم في الحياة والسلامة، في الوقتِ الذي كان مفروضاً عليها تقديمُ الإغاثة التي كانوا محتاجين إليها في عرض البحر.

وعليه، عبر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن تطلعه إلى أن يُجرى بحثٌ معمَّقٌ وشفافٌ في حيثيات الموضوع، وفق القانون، بما يُـــرتِّبُ المسؤوليات بشكلٍ لا لُبسَ فيه.

وفي هذا الإطار، تَوَجَّهَ المكتبُ السياسي بأحر تعازيه لأسر الشابين المغربيين ضحيتـــــيْ فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية، معرباً عن أمله في تسليم السلطات الجزائرية جثمان أحدهما الذي لا يزال بالجزائر إلى عائلته.

كما أعرب عن متمنياته بالشفاء العاجل للشاب الثالث، وعن أمله في إيجاد حلٍّ سريع يقضي بعودة الشاب المعتقل بالجزائر إلى أهله.

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