طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-09-06 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا مع طقس حار بالجنوب والجنوب الشرقي والسهول غرب الأطلس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء أحيانا غائمة مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومحلية بالشرق وجنوب الاقاليم الجنوبية.

كما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي مع تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و 27 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا على طول سواحل المحيط ماعدا ما بين طانطان وبوجدور حيث سيكون قليل الهيجان الى هائج.

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