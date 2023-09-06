امن الرباط يشن حربا ضد مُرَوجي “البوفا”

2023-09-06 / 00:10
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هبة بريس _ الرباط

في إطار العمليات الأمنية المنجزة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، بما فيها مخدر “البوفا”، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة تمارة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغلونه عن حجز 190 غراما من مخدر “البوفا”، فضلا عن مجوهرات وساعات يدوية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من العثور بحوزة المشتبه فيهم على مواد كيميائية يشبه في كونها تدخل في تركيب المخدرات، تمت إحالة عينات منها على المختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية من أجل تحديد ماهيتها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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