الجنرال الغابوني “أوليغي أنغيما” يستقبل السفير المغربي كأول دبلوماسي أجنبي

هبة بريس _ الرباط

استقبل الجنرال بريس أوليغي أنغيما، اليوم الاثنين بليبروفيل، السفير المغربي، عبد الله الصبيحي، كأول دبلوماسي أجنبي يستقبله الجنرال القوي في الغابون.

ويرتبط المغرب بعلاقات وطيدة مع الغابون، قوامها الاحترام المتبادل والتفاهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما كان واضحا في البيان المقتضب لوزارة الخارجية المغربية التي أكدت أن “المملكة المغربية تتابع من كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية”.

و أوضحت الخارجية المغربية أن “المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته”، وأن “المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدماً نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق”.

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