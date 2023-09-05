انفجار لغم بمنطقة عسكرية بتونس

2023-09-05 / 23:46
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هبة بريس _ وكالات

أصيب شخص بجروح جراء انفجار لغم أرضي محلي الصنع، اليوم الثلاثاء، بمنطقة القصرين غرب وسط تونس، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات الصحية بالمنطقة، أن اللغم انفجر على مستوى منطقة عسكرية مغلقة.

و تزايدت في الآونة الأخيرة انفجارات الألغام المصنعة محليا التي زرعها الإرهابيون بمنطقة القصرين، مما دفع سلطات المنطقة إلى دعوة السكان إلى توخي الحذر.

وفي ماي الماضي، أصيب شخص جراء انفجار لغم أرضي محلي الصنع في المرتفعات الشمالية الغربية لتونس.

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