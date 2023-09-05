اجتماع القاهرة يثمن رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس

2023-09-05 / 22:54
0
هبة بريس _ الرباط

ثمن الاجتماع الثالث للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني، في ختام أشغاله، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس.

وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام هذا الاجتماع الوزاري، على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، يحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ “الأرض مقابل السلام”، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويأتي انعقاد هذا الحوار الذي عرف حضور وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا ونظرائه العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في شتنبر 2013، والتي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجنرال الغابوني “أوليغي أنغيما” يستقبل السفير المغربي كأول دبلوماسي أجنبي

الجنرال الغابوني “أوليغي أنغيما” يستقبل السفير المغربي كأول دبلوماسي…

2023-09-05 / 23:55
Photo of الجانبان العربي والياباني يعربان عن تطلعهما للرقي والتعاون

الجانبان العربي والياباني يعربان عن تطلعهما للرقي والتعاون

2023-09-05 / 21:50
Photo of بوريطة : المغرب مستعد للمساهمة في الحوار السياسي العربي الياباني

بوريطة : المغرب مستعد للمساهمة في الحوار السياسي العربي…

2023-09-05 / 19:29
Photo of سويسرا تنوه بجهود المغرب الدؤوبة لرفع تحديات الهجرة

سويسرا تنوه بجهود المغرب الدؤوبة لرفع تحديات الهجرة

2023-09-05 / 18:44
Photo of وزارة الجازولي تقدم ميثاق الاستثمار الجديد للهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط

وزارة الجازولي تقدم ميثاق الاستثمار الجديد للهيئات الدبلوماسية المعتمدة…

2023-09-05 / 18:03
Photo of بالقاهرة.. بوريطة يجري محادثات مع نظيره البحريني

بالقاهرة.. بوريطة يجري محادثات مع نظيره البحريني

2023-09-05 / 17:54
Photo of وزير الخارجية الإسباني: “التعاون مع المغرب سيظل على أعلى المستويات”

وزير الخارجية الإسباني: “التعاون مع المغرب سيظل على أعلى…

2023-09-05 / 17:11
Photo of ميارة: الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تشكل منصة للتكامل الاقتصادي

ميارة: الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تشكل منصة للتكامل…

2023-09-05 / 16:33
Photo of يحدث بالجزائر فقط…تكريم طفلة قبلت رأس ” تبون ” !!

يحدث بالجزائر فقط…تكريم طفلة قبلت رأس ” تبون ”…

2023-09-04 / 22:16
Photo of “رصاصات البحر”..الحكومة البريطانية تحذر مواطنيها من الجيش الجزائري

“رصاصات البحر”..الحكومة البريطانية تحذر مواطنيها من الجيش الجزائري

2023-09-04 / 20:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق