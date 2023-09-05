الشرطة التونسية تعتقل الرئيس المؤقت لحركة النهضة المعارضة

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول في حركة النهضة التونسية المعارضة لرويترز اليوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على رئيسها المؤقت منذر الونيسي

يأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء السلطات الأمنية، القبض على رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي، وفقاً لما أوردته إذاعة “موزاييك” التونسية.

ونقلت الإذاعة عن المحامي عبد الناصر المهري، قوله إن “فرقة أمنية أوقفت الجبالي بعد مداهمة منزل صهره بمنطقة القنطاوي في ولاية سوسة صباح اليوم”.

من جهتها، نقلت وكالة “الأناضول” عن وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي، قولها إن “قوات الأمن اقتادت الجبالي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس”.

وأضافت أن زوجها “يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه أجرى مؤخرًا عملية جراحية في شرايين القلب”.

وحمّلت السلطات “المسؤولية عن صحته”، مبينة أنها “أخبرت الأمن بالأمراض التي يعانيها، ورغم ذلك تم اعتقاله”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0