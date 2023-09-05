(FILES) US States Secretary of Treasury Jack Lew before a working session on April 8, 2013 at the EU Headquarters in Brussels. US President Joe Biden on September 5, 2023, nominated former treasury secretary Lew as ambassador to Israel, tapping a veteran political player with close ties to the Jewish state at a turbulent time between the allies. Lew, an Orthodox Jew who observes the weekly sabbath, will play a key role in managing the relationship as Biden attempts to broker a potentially historic deal for Saudi Arabia to recognize Israel. (Photo by VIRGINIA MAYO / AFP POOL / AFP)

بايدن يرشح وزير الخزانة الأسبق سفيرا لدى إسرائيل..

2023-09-05 / 22:30
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هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه رشح وزير الخزانة الأسبق جاك لو لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مختارا شخصية سياسية رفيعة المستوى للمنصب في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا.

وسيواجه لو، إذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه، وضعا سياسيا معقدا إذ يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تعديلات قضائية يعارضها كثيرون في إسرائيل وكذلك إدارة بايدن.

وسيخلف لو السفير توم نايدس في المنصب.

ورحب تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بالإعلان في تصريحات مع عودة مجلس الشيوخ من عطلة أغسطس.

وقال شومر “السيد لو هو بالضبط الشخص الذي نحتاجه لمنصب السفير لدى إسرائيل”.

ولم يحدد شومر جدولا زمنيا للتصويت على تعيين لو الذي سيتم بعد جلسة استماع وتصويت في لجنة العلاقات الخارجية.

وتولى لو وزارة الخزانة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما شغل منصبي رئيس موظفي البيت الأبيض ونائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد.

وفي حكومة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كان لو مديرا لمكتب الإدارة والميزانية من عام 1998 إلى عام 2001. وعمل أيضا في مجلس الأمن القومي في إدارتي كلينتون وأوباما.

وقبل هذا بينما كان مساعدا خاصا لكلينتون، كان لو من مصممي برنامج أميريكوربس للخدمة الوطنية.

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