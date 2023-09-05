العثور على جثة الطفل ” عمران ” بعد إختفاؤه ل 60 يوما
ع اللطيف بركة : هبة بريس
عد إختفاءه لقرابة 60 يوما، تمكنت سلطات تزنيت ، العثور على جثة الطفل ” عمران ” البالغ من العمر 9 سنوات.
وكان الطفل ” عمران” قيد حياته يعاني من مرض التوحد، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، قبل شهرين، بعد خروجه من منزل عائلته بجماعة أربعاء آيت أحمد، الواقعة بدائرة أنزي بإقليم تزنيت.
و كانت السلطات قد وجدت هاتف نقال كان بحوزة الطفل يوم أمس الاثنين، مما سهل عملية العثور على بقايا من جتثه بمكان خلاء، ليتم توجيهها إلى مستودع الأموات ، بعدما أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح ، لمعرفة أسباب الوفاة.
وباشرت مصالح المركز الترابي لدرك منطقة أنزي بفتح تحقيق قضائي جديد للوقوف على ظروف وفاة الطفل ” عمران” .
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4 تعليقات
ان لله وان اليه راجعون الصبر والسلوان لاهله عليه
جعله الله من اهل الجنه ويشفع لي والديه انشاالله
من قتله
اصحاب الكنز السحرة
ام من يشتغل في القصور ويسرقوا الاطفال ليغتصبوهم وبعده يقتلونهم
المرجو الاهتمام بقواعد اللغة نقول بعد اختفاءه وليس اختفاؤه.وشكرا فاللهم ارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان.