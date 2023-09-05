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العثور على جثة الطفل ” عمران ” بعد إختفاؤه ل 60 يوما

2023-09-05 / 22:12
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عد إختفاءه لقرابة 60 يوما، تمكنت سلطات تزنيت ، العثور على جثة الطفل ” عمران ” البالغ من العمر 9 سنوات.

وكان الطفل ” عمران” قيد حياته يعاني من مرض التوحد، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، قبل شهرين، بعد خروجه من منزل عائلته بجماعة أربعاء آيت أحمد، الواقعة بدائرة أنزي بإقليم تزنيت.

و كانت السلطات قد وجدت هاتف نقال كان بحوزة الطفل يوم أمس الاثنين، مما سهل عملية العثور على بقايا من جتثه بمكان خلاء، ليتم توجيهها إلى مستودع الأموات ، بعدما أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح ، لمعرفة أسباب الوفاة.

وباشرت مصالح المركز الترابي لدرك منطقة أنزي بفتح تحقيق قضائي جديد للوقوف على ظروف وفاة الطفل ” عمران” .

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