بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا للسيدات

هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين مونتسي توميه كأول مدربة على الإطلاق للمنتخب الوطني للسيدات، وذلك بعد إقالة المدرب السابق خورخي فيلدا من منصبه رغم قيادته “لا روخا” للفوز بكأس العالم للسيدات.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن توميه عملت مساعدة للمدرب فيلدا منذ 2018 و”أثبتت نفسها ولعبت دورا بارزا في تطور المنتخب الوطني”.

وجاء تعيين توميه عقب حادثة القبلة الشهيرة من رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف لويس روبياليس للاعبة الوسط جيني هيرموسو، مما أثار ضجة واعتراضا واسعين في إسبانيا وداخل عالم الكرة المستديرة

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء فسخ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقد فيلدا مدرب المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم للسيدات بعد عشرة أيام من قرار الفيفا إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بسبب فضيحة القبلة.

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