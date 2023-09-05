رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

هبة بريس _ رياضة

وقع الدولي المغربي رومان سايس، عقد انضمامه لنادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت إدارة الشباب السعودي، أن عميد المنتخب المغربي سينضم لشيخ الأندية السعودية بموجب عقد إعارة إلى نهاية الموسم قادما إليه من نادي السد القطري.

وكان سايس قد انتقل إلى السد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بشكتاش التركي، لكن مشاكل إدارية متعلقة بقانون عدد الأجانب المسموح به في الدوري القطري حالت دون استمراره مع السد ليغير الوجهة نحو السعودية حيث توجه نجوم العالم في ميركاتو سعودي عالمي.

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