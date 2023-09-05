إطلاق نار في محطة فوبرتال بألمانيا

2023-09-05 / 20:48
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت مجلة فوكاس الألمانية أن أعيرة نارية أطلقت في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال اليوم الثلاثاء مما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة.

وألقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في الهجوم ويجري استجوابه حاليا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين شاركا في الهجوم.

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‫5 تعليقات

  3. كلنا نعلم انه جميع المحطات بانوعها لها مراقبة من طرف الامن والاجهزة الايليكترونية ويقبض علا واحد والتاني يبحث عنه هناك تقصير في امن المحطات للاسف

  4. اول شيء هو هدا السلاح الناري هل مرخص او غير مرخص لانه نسمع الكتير من الاخبار عن وجود اسلحة نارية بحوزة بعض الناس في العالم وهدا يشكل خطر كبير

  5. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم صار بعض الناس لايهتمون بامن المواطنين اين ماوجدو مثل هؤلاء الناس يجب معاقبتهم بدون رحمة ولاشفقة

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