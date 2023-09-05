إطلاق نار في محطة فوبرتال بألمانيا

هبة بريس _ وكالات

ذكرت مجلة فوكاس الألمانية أن أعيرة نارية أطلقت في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال اليوم الثلاثاء مما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة.

وألقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في الهجوم ويجري استجوابه حاليا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين شاركا في الهجوم.

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