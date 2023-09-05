المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية .. قرار الحكومة حظر العباءة قرارا “تعسفيا”

2023-09-05 / 20:20
4
هبة بريس _ وكالات

رد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرا الحظر قرارا “تعسفيا” ويخلق “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين.

ويثير حظر العباءة في المدارس جدلا في فرنسا، بحيث اعتبرت الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في البلاد، أن حظر العباءة في المدارس الفرنسية، قرار “تعسفي” ويخلق “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين.

كما أوضحت الهيئة أن غياب “التعريف الواضح لهذا اللباس، يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعداما للأمن القضائي”.

وأشارت خصوصا إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان “إسلامية”، وبالتالي محظورة وفي أحيان أخرى “غير إسلامية”، وبالتالي مسموحا بها.

وعبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن خشيته من “تحكم له طابع تعسفي”، إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى “الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة”.

هذا وحذر المجلس من أنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية “إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز”، مضيفا أن العباءة “لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا”.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية، يوم الثلاثاء، حضرت نحو 300 طالبة من أصل 12 مليونا بدؤوا العام الدراسي هذا الأسبوع بالعباءة إلى المدارس يوم الاثنين، وتمت إعادة 67 منهن إلى المنازل، بسبب رفضهن الامتثال للقرار الحكومي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى “الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية”، على حد زعمه.

وجاء إعلان منع العباءة في المدارس من طرف وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، الشهر الماضي، مشددا على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لمدراء المدارس

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انفجار لغم بمنطقة عسكرية بتونس

انفجار لغم بمنطقة عسكرية بتونس

2023-09-05 / 23:46
Photo of محكمة فرنسية ترفض طلب اللجوء السياسي لمؤسس موقع “ويكيليكس”

محكمة فرنسية ترفض طلب اللجوء السياسي لمؤسس موقع “ويكيليكس”

2023-09-05 / 23:06
Photo of الشرطة التونسية تعتقل الرئيس المؤقت لحركة النهضة المعارضة

الشرطة التونسية تعتقل الرئيس المؤقت لحركة النهضة المعارضة

2023-09-05 / 22:45
Photo of بايدن يرشح وزير الخزانة الأسبق سفيرا لدى إسرائيل..

بايدن يرشح وزير الخزانة الأسبق سفيرا لدى إسرائيل..

2023-09-05 / 22:30
Photo of إطلاق نار في محطة فوبرتال بألمانيا

إطلاق نار في محطة فوبرتال بألمانيا

2023-09-05 / 20:48
Photo of أول سفير سعودي يصل طهران بعد استئناف العلاقات

أول سفير سعودي يصل طهران بعد استئناف العلاقات

2023-09-05 / 20:01
Photo of قت_لى وجرحى في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

قت_لى وجرحى في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

2023-09-05 / 18:57
Photo of باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من…

2023-09-05 / 14:50
Photo of النيابة البلجيكية تطلب السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام‎

النيابة البلجيكية تطلب السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام‎

2023-09-05 / 14:01
Photo of اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

2023-09-05 / 11:58

‫4 تعليقات

  1. فرنسا العنصرية الرديكالية الاستعمارية الإرهابية المنافق التي تطرد من افريقيا تحارب الإسلام والمسلمين ولاتحترم حرية المعتقدات ولاتحترم الاقليات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق