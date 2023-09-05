هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي ؟
نجلاء مزيان: هبة بريس
تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر يفيد طلاق الثنائي فرح الفاسي و عمر لطفي.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر لجريدة هبة بريس أن الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، مشيرا أنه لا يوجد أدنى خلاف بينهما.
وواصل المتحدث ذاته :” خبر الطلاق غير صحيح، وبحال وهما عايشين حياتهم مع بنتهم ماجدة بحال أي عائلة مغربية، و مكاين حتى مشكل بيناتهم”.
وجدير بالذكر أنها ليست المرة الاولى التي يتم الترويج فيها لخبر انفصال النجمين عمر لطفي و فرح الفاسي، حيث سبق للأخيرة نفي ذلك.
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