هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي ؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر يفيد طلاق الثنائي فرح الفاسي و عمر لطفي.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر لجريدة هبة بريس أن الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة، مشيرا أنه لا يوجد أدنى خلاف بينهما.

وواصل المتحدث ذاته :” خبر الطلاق غير صحيح، وبحال وهما عايشين حياتهم مع بنتهم ماجدة بحال أي عائلة مغربية، و مكاين حتى مشكل بيناتهم”.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الاولى التي يتم الترويج فيها لخبر انفصال النجمين عمر لطفي و فرح الفاسي، حيث سبق للأخيرة نفي ذلك.

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