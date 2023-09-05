تنكر بزي ” نسائي” ..توقيف بارون مخدرات بالقنيطرة

2023-09-05 / 18:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

على شاكلة المجرمين المحترفين، إختبأ اكبر بارون في القنيطرة وضواحيها، ب ” زي نسائي” وتمكن من الافلات من قبضة الأمن والسدود القضائية، رغم انه لديه العشرات من مذكرات البحث المحلية والوطنية.

غير أن يقضة مصالح الدرك بسد قضائي عند مدخل الطريق السيار سيدي علال التازي، أنهت مشوار بارون المخدرات، كان قادما بسيارته من إحدى مدن الشمال، وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات حاول توزيعها في اقاليم جهة الغرب .

البارون يبلغ من العمر 34 سنة، قطع مسافات طويلة بسيارته وبحوزته مخدراته، لكن بعد مطالبته في سد قضائي، بوثائق السيارة، لاحظ الدركي نوعا من الارتباك، وشك في أمره، كان الدركيين يعتقدون أنهم يتعاملون مع ” إمرأة” ملثمة، غير أن المفاجئة كانت كبيرة، بعدما مطالبته بالوثائق، وتوجيه أسئلة روتينية، حاول كذلك تغيير نبرته النسائية، لكن زادت الشكوك لدى رجال الدرك، وبعد حين طولب منه إخضاع السيارة للتفتيش، فتم إكتشاف كمية كبيرة من الاقراص المهلوسة 8000 قرص من ” القرقوبي”وكمية هامة من الكوكايين، كانت في طريقها للتوزيع على البائعين بالتقسيط .

وخلال التحقيق معه، أقر الموقوف بجلبه الممنوعات من طنجة بهدف إعادة توزيعها على المروجين بمناطق مختلفة من الغرب، متحصلا على مبالغ مالية هامة، كما صرح باستعمال هواتفه الذكية في التواصل مع زبنائه وشركائه.

وتبعا لذلك، تم الاحتفاظ بالمحجوزات من الممنوعات والسيارة المستعملة في التهريب رهن تصرف الآمر بالصرف الإقليمي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالقنيطرة، لتقديم مذكرة مطالبها المدنية فور تقديم الموقوف أمام المحكمة.

و قالت مصادر الجريدة، أن الموقوف تم تقديمه اليوم الثلاثاء، على انظار وكيل الملك من أجل استنطاقه في الجرائم المقترفة المتعلقة بحيازة الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة والاتجار فيها، وذلك في أفق عرضه على المحكمة خلال الأيام القادمة للبث في المنسوب إليه.

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