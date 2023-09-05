الحصيلة الأسبوعية لحوادث السير بالمناطق الحضرية

2023-09-05 / 18:16
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هبة بريس _ الرباط

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2291 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1678 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 غشت المنصرم إلى الثالث من شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و536 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و264 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و272 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و240 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و226 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7264 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 276 مركبة.

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