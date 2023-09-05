وزارة الجازولي تقدم ميثاق الاستثمار الجديد للهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط

2023-09-05 / 18:03
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هبة بريس

نظمت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم بالعاصمة الرباط، لقاء خصص لتقديم ميثاق الاستثمار الجديد وخارطة طريق مناخ الأعمال لممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط والمنظمات الدولية النشطة في مجال التعاون والتنمية.

وشكل هذا الحدث، الذي نظم تحت عنوان : « المغرب، أرض مميزة للاستثمارات الخاصة »، مناسبة للتذكير بأن المغرب، القوي بالمزايا والمكتسبات التي يزخر بها بفضل الإصلاحات المنجزة، يواصل تقدمه، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كقوة اقتصادية إقليمية وقارية.

جمع هذا الملتقى الغني حوالي 150 من الدبلوماسيين وممثلي الوكالات التنموية والممولين.

ومكن الحدث من إعطاء صورة مفصلة عن الإصلاحات الجارية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلد، واستعراض التقدم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات من قبيل لامركزية المصالح المرتبطة بالاستثمار، الشيء الذي مكن من تفاعل أفضل وقرب أكثر من المستثمرين.

يشكل ميثاق الاستثمار الجديد بالنسبة للحكومة المغربية، أحد المفاتيح الرئيسية لاستراتيجية الإنعاش الاقتصادي، والتي تتوخى على الخصوص الرفع من وتيرة الاستثمار الخاص الموجه للقطاعات الإنتاجية المولدة لفرص الشغل والقيمة المضافة.

وتنسجم هذه المبادرة مع المجهودات الشاملة التي تتوخى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، سواء المتعلقة بتقليص التفاوتات المجالية، تمكين النساء، تشغيل الشباب، مكافحة تغير المناخ أو تسريع الاستثمارات في مجال الانتقال الطاقي.

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