بالقاهرة.. بوريطة يجري محادثات مع نظيره البحريني

2023-09-05 / 17:54
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء 5 شتنبر بالقاهرة، بمناسبة ترؤسه لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مباحثات مع السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة.

وأكدا الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير وتنمية هذه العلاقات وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين دينامية جديدة وفقا لتطلعات عاهلي البلدين.

وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت يوم 26 يناير الماضي بالمنامة، وتكثيف التنسيق والتشاور السياسي، خاصة في أفق الاستحقاقات القادمة ومن بينها القمة العربية 33 التي ستحتضنها مملكة البحرين في شهر مارس القادم.

كما استعرض الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن تطابق وجهات نظر البلدين حيالها.

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