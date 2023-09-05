أزغنغان.. العثور على جث.ة شخص أربعيني

2023-09-05 / 17:31
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هبة بريس - وجدة

استفاقت ساكنة أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم الناظور، صباح اليوم الثلاثاء 05 شتنبر الجاري، على وقع جريمة مروعة، تتمثل في العثور على جثة شخص مقتول.

وحسب مصادر مطلعة، أن جثة الشخص الأربعيني تم العثور عليها في إحدى المساحات الخالية بحي أيشور بجماعة أزغنغان، مع اكتشاف آثار لعدد من الطعنات وجهت للضحية على مستوى العنق بواسطة سلاح أبيض.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأربعيني المقتول كان يسكن قيد حياته في حي الرويسي بمدينة أزغنغان.

هذا، وقد خلقت هذه الواقعة استنفارا في صفوف السلطات المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة للكشف عن مرتكب الجريمة الشنعاء وتقديمه للعدالة.

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