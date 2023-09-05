الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر بقيم المجتمع”

2023-09-05 / 16:08
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هبة بريس - وكالات

اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن “قبلة” رئيسه لويس روبياليس للاعبة جيني هيرموسو عقب الفوز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي، معتبراً أن ذلك التصرف أضر بقيم المجتمع الإسباني ورياضته بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وعبر بيدرو روكا الرئيس المكلف للاتحاد الإسباني عن اعتذاره بسبب تصرف روبياليس في بيان يوم الثلاثاء قال فيه: الاتحاد لا يقر ولا يوافق على تصرفات روبياليس، بل على العكس، إنه يشعر بالخجل مما حدث.

وتابع: ذلك التصرف أضر بكرة القدم والرياضة في إسبانيا وكذلك قيم المجتمع الإسباني، وهي لا تمثل القيم التي يدافع عنها الاتحاد، وأفعاله يجب أن تنسب إليه وحده دون تعميم على الآخرين، وهو المسؤول عنها

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