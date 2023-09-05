بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في موعده

2023-09-05 / 15:45
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هبة بريس ـ رياضة

أصدرت العصبة الاحترافية لكرة القدم بلاغا فندت من خلالها الشائعات التي راجت في الآونة الأخيرة بخصوص “الميركاتو” الصيفي، و الذي سبق و أكد بلقشور أنه سينتهي في الأسبوع الأول من شهر شتنبر. 

و جاء في ذات البلاغ، أنه و على إثر الأخبار المتداولة في الوسط الكروي حول تمديد فترة الانتقالات الصيفية، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن هذه المرحلة ستختتم يوم السبت 09 شتنبر 2023 على الساعة 23:59 دون أي تغيير عن ما تم الإعلان عنه سلفا.

و من شأن هذا البلاغ أن يدفع عددا من الفرق لحسم تعاقداتها الصيفية بسكل أسرع قبل نهاية المدة المحددة.

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