وزير الخارجية الإسباني: “التعاون مع المغرب سيظل على أعلى المستويات”

2023-09-05 / 17:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

رغم المتغيرات العديدة التي شهدتها الساحة السياسة الإسبانية و ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، غير أن السلطات العليا في مدريد لا تريد التفريط البتة بعلاقاتها القوية مع المغرب.

هذا الأمر، حسمه خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني الذي أكد في مقابلة تلفزيونية أن المغرب حليف استراتيجي و إسبانيا ترتبط مع المملكة المغربية بعلاقة قوية و متجذرة لا يمكن أبدا التفريط فيها.

و أضاف رئيس الديبلوماسية الإسبانية بأن المتغيرات السياسية الجديدة في إسبانيا لن تغير من واقع الحال شيئا خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي تلت اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء و عودة العلاقات بين مدريد و الرباط لمكانها الطبيعي.

و شدد الوزير الإسباني على أن الاتفاقيات المختلفة الموقعة مع المغرب أعطت نتائج إيجابية تفوق المتوقع و منها انخفاض معدلات الهجرة السرية نحو الجنوب الإسباني و جزر الكناري، منوها بالتعاون المغربي الأمني الكبير على عدة مستويات.

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تعليق واحد

  1. تصريح وزير الخارجية الاسباني رسالة للجار الشرقي لان مؤخرا الكابرانات بعدما تيقنوا ان الحكومة المنتخبة لن تحقق لهم ما يريدونه اخرجوا وزيرهم في الخارجية عطاف يغازل اسبانيا فاجابه الباريس.بانهم مع المغرب. موتوا بغيظكم يالمكاريه.

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