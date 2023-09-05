انطلاق الموسم الدراسي.. بنموسى: حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بمقاعد الدراسة
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، التحقوا، يوم أمس الاثنين، بمقاعد الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي.
وأكد بنموسى في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، بالرباط، أن وزارته اتخذت كافة الترتيبات التحضيرية الضرورية، لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي، وذلك بهدف بداية الموسم الدراسي بشكل فعلي في الوقت المقرر.
وأشار الوزير، إلى القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية، من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية.
وأضاف أن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، معتبرا أنها مرجعيات أساسية شكلت الإطار الاستراتيجي الموجه لأهداف خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، بأهدافها الاستراتيجية الثلاثة المرتبطة بالتفتح، واكتساب التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي.
ودعا بنموسى، جميع الفاعلين والشركاء، إلى الانخراط القوي في مسار التحول الذي تفتحه السنة الدراسية الجديدة، للتمكن، بتظافر جهود الجميع، من إحداث التحول النوعي المنشود للمدرسة العمومية.
16 تعليقات
حوالي ليس رقما …و ما هي نسبة تغطية القطاع الخاص الذي أصبح نفقة جديدة إجبارية على الأسر المغربية و لا تريد وزارة المالية خصمها او على الاقل جزء منها من الضريبة على الدخل
بالتوفيق والنجاح الدائم انشاالله هده السنة الجديدة
بداية عام جديد لكل من التحق بي مدرسته واعانكم الله عليها
نتمنا ان تكون هناك برامج جديدة لهدا العام من الدراسة
اعان الله كل من يريد الخير لهدا البلد وهدا الشباب شباب المستقبل وبداية دراسية موفقة
لابد من مراقبة اسعار بعض الكتب وبالتوفيق للجميع وبداية سنة جديدة مليئة بالنجاح والعطاء
نتمنى التوفيق والنجاح في هذا الموسم الدراسي هذه السنة وانطلاقا جديدة ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى التلاميذ والأساتذة.
من أجل نجاح موسم دراسي جديد يجب على وزارة التربية والتعليم بالتغيير والاصلاح وبالاخص في المناطق القروية الجبلية صعبة المسالك ياسيد بنموسى.
حتى لا نقع في الهدر المدرسي بكثرة وخاصة في المناطق القروية يجب على وزارة التربية والتعليم مع تنسيق الحكومة بدعم الآباء ماديا لأننا نعيش أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة جدا جدا ..
المدرسة العمومية تعرف خلال السنوات الأخيرة تدهورا بنسبة كبيرة من جودة في التعليم وهذا هو رأيي بخصوص المشاكل التي يعاني منها المدارس العمومية بالمغرب..
أي إصلاح تتحدث عنه ياسيد بنموسى يجب ان تقوم بزيارات متكثفة في المناطق القروية الجبلية وترى بعينك ماذا يحصل هناك في فترة الشتاء حدث ولا حرج هههههههههههه.
خير الكلام ما قل ودل التعليم في المغرب جد ماسة إلى التغيير والتطوير والاصلاح بجميع أنواعه…
للاسف الشديد جميع الأقسام الإبتدائية يكثر بها اكتضاض ، كيف يعقل قسم يوجد به53 تلميذ كيف يسوعب التلميذ شرح الدرس والقسم ممتلئ إلى آخره هههههههههههه
في نظري لا يوجد تغير واصلاح في قطاع التعليم ما دامت الميزانية العامة تذهب في جيوب المسؤولين وانتهى الكلام.
نتمنى موسم جديد برئىية استراتيجية ناجحة بسياستها ومنهجيتها لتجنب المشاكل في التعليم العمومي بالمغرب ولاسيما في المناطق القروية الجبلية.
المستفدون من التعليم في المغرب هي المدارس الخصوصية بشكل كبير جدا أما المدارس العمومية فحدث ولا حرج من معلم إلى اطر إدارية وانتهى الكلام…