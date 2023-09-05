انطلاق الموسم الدراسي.. بنموسى: حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بمقاعد الدراسة

2023-09-05 / 14:10
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هبة بريس - الرباط

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، التحقوا، يوم أمس الاثنين، بمقاعد الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي.

وأكد بنموسى في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، بالرباط، أن وزارته اتخذت كافة الترتيبات التحضيرية الضرورية، لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي، وذلك بهدف بداية الموسم الدراسي بشكل فعلي في الوقت المقرر.

وأشار الوزير، إلى القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية، من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية.

وأضاف أن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، معتبرا أنها مرجعيات أساسية شكلت الإطار الاستراتيجي الموجه لأهداف خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، بأهدافها الاستراتيجية الثلاثة المرتبطة بالتفتح، واكتساب التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي.

ودعا بنموسى، جميع الفاعلين والشركاء، إلى الانخراط القوي في مسار التحول الذي تفتحه السنة الدراسية الجديدة، للتمكن، بتظافر جهود الجميع، من إحداث التحول النوعي المنشود للمدرسة العمومية.

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