“صحاب اللائحة كاملة قبل اللي باغين كتاب واحد”.. مكتبات تغضب المواطنين

هبة بريس - الرباط

تزامنا وبداية الموسم الدراسي الجديد، تعرف المكتبات بمختلف المدن إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وفي صفوف طويلة، يقف أباء وأولياء أمور التلاميذ أمام المكتبات، لاقتناء الكتب واللوازم الدراسية لأبنائهم.

وفي هذا الصدد، تعمدت عدد من المكتبات التعامل بمنطق تمييزي مع زبنائها، عبر إعطاء الاولوية لزبناء معلومين مع تجاهل آخرين.

وفي حديث مع هبة بريس، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب تعامل أصحاب بعض المكتبات الذين أصبحوا يفضلوا خدمة أصحاب “اللائحة الطويلة” بدل “الكتاب أو الدفتر الواحد”.

وقال مواطنون في تصريحات للجريدة “مالين المكتبات طغاو هاد الأيام ايلا مشيتي تقلب على كتاب، كيقوليك اتاخذ المقررات كاملين أو معنديش الكتاب”.

وأضاف آخر “مول المكتبة قالينا تقسمو على جوج صفوف، اللي اياخذ لائحة الكتب كاملة فجهة، واللي باغي غي حاجة وحدة فجهة أخرى.. والأولوية طبعا لمالين اللائحة”.

وطالب المواطنون، الجهات المعنية بالتدخل لحماية المواطنين من هذه الفئة التي تنضاف الى جشع بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة التي أثقلت كاهل الآباء بالمصاريف.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5