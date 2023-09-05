“صحاب اللائحة كاملة قبل اللي باغين كتاب واحد”.. مكتبات تغضب المواطنين

2023-09-05 / 13:48
0
هبة بريس - الرباط

تزامنا وبداية الموسم الدراسي الجديد، تعرف المكتبات بمختلف المدن إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وفي صفوف طويلة، يقف أباء وأولياء أمور التلاميذ أمام المكتبات، لاقتناء الكتب واللوازم الدراسية لأبنائهم.

وفي هذا الصدد، تعمدت عدد من المكتبات التعامل بمنطق تمييزي مع زبنائها، عبر إعطاء الاولوية لزبناء معلومين مع تجاهل آخرين.

وفي حديث مع هبة بريس، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب تعامل أصحاب بعض المكتبات الذين أصبحوا يفضلوا خدمة أصحاب “اللائحة الطويلة” بدل “الكتاب أو الدفتر الواحد”.

وقال مواطنون في تصريحات للجريدة “مالين المكتبات طغاو هاد الأيام ايلا مشيتي تقلب على كتاب، كيقوليك اتاخذ المقررات كاملين أو معنديش الكتاب”.

وأضاف آخر “مول المكتبة قالينا تقسمو على جوج صفوف، اللي اياخذ لائحة الكتب كاملة فجهة، واللي باغي غي حاجة وحدة فجهة أخرى.. والأولوية طبعا لمالين اللائحة”.

وطالب المواطنون، الجهات المعنية بالتدخل لحماية المواطنين من هذه الفئة التي تنضاف الى جشع بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة التي أثقلت كاهل الآباء بالمصاريف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة: دواء “هيدروكسي كلوروكوين” متوفر حاليا في الصيدليات

وزارة الصحة: دواء “هيدروكسي كلوروكوين” متوفر حاليا في الصيدليات

2023-09-05 / 14:38
Photo of بنموسى: نسعى إلى جعل هذه السنة “مفصلية” في تحقيق تحول المدرسة العمومية

بنموسى: نسعى إلى جعل هذه السنة “مفصلية” في تحقيق…

2023-09-05 / 14:20
Photo of انطلاق الموسم الدراسي.. بنموسى: حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بمقاعد الدراسة

انطلاق الموسم الدراسي.. بنموسى: حوالي 8 ملايين تلميذ وتلميذة…

2023-09-05 / 14:10
Photo of تنظيم الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بطانطان

تنظيم الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بطانطان

2023-09-05 / 13:24
Photo of تنسيق أمني يقود لإيقاف “سارق” وكالة لتحويل الأموال بمكناس

تنسيق أمني يقود لإيقاف “سارق” وكالة لتحويل الأموال بمكناس

2023-09-05 / 12:27
Photo of بطريقته الخاصة.. مغربي من أبناء الجالية يحتج ضد “مافيا العقار” ببوسكورة

بطريقته الخاصة.. مغربي من أبناء الجالية يحتج ضد “مافيا…

2023-09-05 / 11:42
Photo of اعترف بالفضيحة وتجاهل الأسباب.. مكتب المطارات في ورطة بسبب بلاغ “مطار وجدة”

اعترف بالفضيحة وتجاهل الأسباب.. مكتب المطارات في ورطة بسبب…

2023-09-05 / 11:23
Photo of أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع

أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع

2023-09-05 / 10:19
Photo of نظام تبون في ورطة.. جزائريون غاضبون بسبب قت.ل مغربيين بالحدود البحرية

نظام تبون في ورطة.. جزائريون غاضبون بسبب قت.ل مغربيين…

2023-09-05 / 10:12
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-05 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق