الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير لمحمد صلاح

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “ديلي ميل” إن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو)، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

ووفقا للصحيفة فقد وصل وفد سعودي إلى لندن، يوم السبت؛ في محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.

لكن رسالة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، كانت واضحة وهي: “محمد صلاح ليس للبيع وهو سعيد في ليفربول”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني ليلة الخميس الماضي.

ومع ذلك، ذكرت “ديلي ميل” أن الوفد السعودي سيرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة القادمة، ويعتقد الوفد أن صلاح سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الاتحاد.

وحال تمت الصفقة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو) أو أكثر فإن محمد صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متجاوزا تكلفة صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

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