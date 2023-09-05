الأغلى في التاريخ.. الاتحاد يقدم عرضه الأخير لمحمد صلاح

2023-09-05 / 12:55
13
هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “ديلي ميل” إن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو)، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

ووفقا للصحيفة فقد وصل وفد سعودي إلى لندن، يوم السبت؛ في محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.

لكن رسالة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، كانت واضحة وهي: “محمد صلاح ليس للبيع وهو سعيد في ليفربول”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني ليلة الخميس الماضي.

ومع ذلك، ذكرت “ديلي ميل” أن الوفد السعودي سيرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة القادمة، ويعتقد الوفد أن صلاح سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الاتحاد.

وحال تمت الصفقة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو) أو أكثر فإن محمد صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متجاوزا تكلفة صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا للسيدات

بعد فضيحة القبلة.. تعيين “توميه” كأول مدربة لمنتخب إسبانيا…

2023-09-05 / 21:10
Photo of رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

رسمياً .. عميد الأسود ينتقل إلى “شيخ الأندية” السعودية

2023-09-05 / 21:02
Photo of الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر بقيم المجتمع”

الاتحاد الاسباني يعتذر عن “قبلة” روبياليس ويؤكد: “تصرفه أضر…

2023-09-05 / 16:08
Photo of بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في موعده

بلقشور يفند الشائعات و يؤكد غلق الميركاتو الصيفي في…

2023-09-05 / 15:45
Photo of تأهبا لمونديال الناشئين.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه أوزبكستان

تأهبا لمونديال الناشئين.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة…

2023-09-05 / 15:12
Photo of مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس

مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته…

2023-09-05 / 10:20
Photo of صديقة نجم البرازيل ومانشستر يونايتد تتهمه ب”العنف” و”التهديد بالقت.ل”

صديقة نجم البرازيل ومانشستر يونايتد تتهمه ب”العنف” و”التهديد بالقت.ل”

2023-09-05 / 09:33
Photo of “فليك” يعيد مولر لتشكيلة ألمانيا لأول مرة منذ “خسارة قطر “

“فليك” يعيد مولر لتشكيلة ألمانيا لأول مرة منذ “خسارة…

2023-09-04 / 23:01
Photo of بطولة أمريكا لكرة المضرب..ألكاراس يبلغ ربع النهائي

بطولة أمريكا لكرة المضرب..ألكاراس يبلغ ربع النهائي

2023-09-04 / 22:23
Photo of “راموس” يرفض ملايين الاتحاد السعودي ويختار “بيته”

“راموس” يرفض ملايين الاتحاد السعودي ويختار “بيته”

2023-09-04 / 20:02

‫13 تعليقات

  13. مادام سيخدر. الشعوب العربية لسنوات ويلهيها عن واقعها المر وفساد حكامها فحتى مليار يورو ليس بالكثير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق