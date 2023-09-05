تنسيق أمني يقود لإيقاف “سارق” وكالة لتحويل الأموال بمكناس

2023-09-05 / 12:27
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 04 شتنبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

 وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باقتراف سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال كائنة بحي “الزيتون” بمدينة مكناس، صباح يومه الاثنين، حيث عمد إلى استغلال غياب مسيرها من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية.

الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تقود عملية أمنية مشتركة إلى توقيفه مساء اليوم الاثنين بمدينة ميدلت، وبحوزته مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والسعودية ، يشتبه في كونه من عائدات هذه الجريمة.

 وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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