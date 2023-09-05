إيطاليا.. إيقاف مهاجر مغربي يشتبه تورطه في قت.ل ممرضة

2023-09-05 / 12:01
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

اهتزت العاصمة الأيطالية روما ، على وقع جريمة بشعة اقترفها مهاجر مغربي في حق ممرضة إيطالية بقتلها طعنا وسط مدخل الشقة التي تقطنها الضحية.

وقالت مصادر مطلعة، أن الضحية مواطنة إيطالية كانت تبلغ من العمر 52سنة ، فإن القاتل تربص بالبيت مسرح الجريمة وفور خروج الضحية انهال عليها بسكين من الحجم الكبير ، وتم نقلها بداية إلى مستشفى المركزي بروما في وضعية حرجة إلا أنه سرعان ما فارقت الحياة نتيجة قوة الطعنات التي تعرضت لها على مستوى الرقبة والبطن والدراعين.

وفور علم رجال الأمن بالواقعة انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساتها و تم ايقاف الجاني مع نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي بروما من أجل إجراء التشريح الطبي الكفيل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف المدعي العام للجمهورية، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن الكشف عن خلفياتها ودوافعها

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