اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

هبة بريس - وكالات

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأحالته إلى جهات التحقيق.

وقال محامي الجبالي إن السلطات الأمنية داهمت منزل الجبالي واعتقلته، ثم أحالته إلى فرقة الأبحاث بالعوينة، دون ذكر تفاصيل.

وحمادي الجبالي محسوب على حركة “النهضة”، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين ديسمبر 2011 وفبراير 2013. ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات.

وهذه ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث مثل أمام قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي بتهمة “تجديد الجوازات” لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب.

وهي قضية يقول الجبالي إنه لا علاقة له بها، حيث وقع الزج باسمه فيها دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع، على حد تعبيره.

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