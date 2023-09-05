بطريقته الخاصة.. مغربي من أبناء الجالية يحتج ضد “مافيا العقار” ببوسكورة
هبة بريس
بطريقته الخاصة، احتج مواطن مغربي من أبناء الجالية، ضد “مافيا العقار” بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.
وقام المواطن المذكور، بإلصاق لافتة كبيرة على خلفية سيارته المرقمة بترقيم أجنبي، تتضمن نداء الى الملك ضد مافيا العقار بمنطقة بوسكورة.
ووفق اللافتة، فيشتكي المواطن من “مافيا الفساد والتزوير والسطو على العقارات بمنطقة بوسكورة والمكونة من مستشارين وأعضاء مجالس منتخبة بجماعة بوسكورة والمتعلقة بالاستيلاء على الأراضي والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتكوين عصابة اجرامية بالضرب والجرح واعتراض السبيل ومحاولات القتل”.
ووجه المشتكي، نداءه لعاهل البلاد بالتدخل لإعادة حقه وإنصافه ضد مافيا العقار.
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4 تعليقات
يا اخي انا ايضا من مغاربة العالم تعرضت لضلم وإهانة سنة٢٠١١ و٢٠١٢ حورمت من منزلي ومن عطلتي ببلدي وعانيت ماديا ونفسانيا من طرف الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته واقولها صراحة بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي أللهم قد بلغت
خاصهم يتحاسبو
غايدّي غير البع@&$”
القانون لا يحمي المغفّلين.
شري المحفّضْ
اولا حفّضْ قبل ماتخرج
انا ساكن برّا شريت عزيب فمنطقة لا احد عندو المحافضة جريت او ربي سهّل شديت وريقتي من المحافضة او رجعت عند اولادي
بصراحة القانون يحمي اللوبيات الفاسدين. نصيحة لاتشتروا المنازل بالمغرب الااذا كان شخصا من عائلتكم يسكن ليلا نهار. مااكثر النصابة والمخلوضين ومن يحميهم. اللهم انا هذا منكرا.