اعترف بالفضيحة وتجاهل الأسباب.. مكتب المطارات في ورطة بسبب بلاغ “مطار وجدة”

هبة بريس - الرباط

وجد المسافرون المتواجدون بمطار وجدة أنجاد ليلة السبت- الأحد، أنفسهم مضطرين الى خلع أحذيتهم وممارسة السباحة لإتمام إجراءات دخولهم أو مغادرتهم لأرض الوطن بسبب غرق المطار جراء التساقطات المطرية.

وحسب عدد من الصور والفيديوهات التي توصلت هبة بريس بها، فقد تحول مطار وجدة أنجاد الى مسبح كبير ساعات قليلة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة، ما اضطر عدد من المسافرين الى خلع أحذيتهم وحمل حقائبهم فوق رؤوسهم خوفا من غرقها.

وفي هذا الصدد، خرج المكتب الوطني للمطارات، أمس الاثنين، ببيان أكد من خلاله على أنه لم يتم تسجيل أي اضطراب في برنامج الرحلات الجوية بمطار وجدة – أنجاد، ولم يتم إلغاء أي رحلة جوية لحدود الساعة.

وقال المكتب، في بيانه أنه لم يتم تسجيل أي اضطراب في الحركة الجوية، حيث تمكنت جميع الرحلات الجوية من النزول، ولم يتم إلغاء أي رحلة جوية لتوفر المطار على مدرجين، باستثناء بعض التأخر الذي عرفته بعض الرحلات المغادرة في الساعات الأولى من يوم الأحد.

بلاغ مكتب المطارات تغنى بإنجازه الكبير المتمثل في استمرار الرحلات الجوية وعدم توقفها، رغم المعاناة التي عاشها وواجهها المسافرون، متجاهلا الحديث عن الأضرار التي لحقت بهم وتعويضها.

بلاغ مكتب المطارات، اعترف بالفضيحة، وتجاهل الإعلان عن فتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقة وراء وقوعها بمطار وجدة دون باقي مطارات المملكة، والتوعد بمحاسبة المتورطين بها عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

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