مأساة في كأس العالم لكرة السلة.. لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس

2023-09-05 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

تلقى المنتخب الصربي لكرة السلة المشارك حالياً في منافسات كأس العالم المُقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا، أنباء سيئة بعدما اُضطر أحد لاعبيه للخضوع إلى عملية جراحية على إثرها أُزيلت كليته.

وذكر الاتحاد الصربي لكرة السلة في بيان أبرزته صحيفة marca الإسبانية أن لاعب المنتخب بوريسا سيمانيتش وهو لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته.

وتعرّض سيمانيتش لإصابة قوية خلال إحدى المباريات الأسبوع الماضي وأدت مضاعفاتها لخضوعه لهذه العملية التي جرت يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

وصرّح البروفيسور دراغان رادوفانوفيتش طبيب المنتخب الصربي لكرة السلة: “بسبب التغيير الذي طرأ على حيوية أنسجة الكلى كان لا بد من إزالة الكلية بكاملها بواسطة عملية جراحية، نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد هذه الجراحة”.

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‫2 تعليقات

  1. صبحان الله كل نفس دائقةالموة ولاتدري كل نفس متى تموت ولا اين تموت ولا كيف تموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة

  2. السؤال المطروح هو من قام بالعملية الجراحية هل البروفيسور الصربي الدي شرح لنا مدى خطورة العملية ام اطباء الفليبين حيت لم تعطى التفاصيل.

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