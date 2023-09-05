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أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع

2023-09-05 / 10:19
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هبة بربس - الرباط

عرفت أسعار الدجاج والبيض، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، بلغت أسعار البيض الرومي 1.40 سنتيما بمعظم أسواق المملكة، فيما تجاوزت أسعار البلدي 2.50 سنتيما.

وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن بين 20 درهما و24 درهما، فيما تجاوزت أسعار الدجاج المذبوح 38 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.

وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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‫13 تعليقات

  10. نسال الله ان يبارك لنا في لقمة عيشنا ومعاشنا في وسط هده النار المشتعلة من كل مكان وفي جميع المواد المسهلكة

  11. اعتدنا علا هده الاخبار بدون وبدون وجود حل لهده المشاكل لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

  13. “صـايكهـا جـربـوع ، مـا تنـوض مـا تنـوض” ، انـهـا مــن عـلامـات الساعـة ، “لا غنيـكـم شكــر ولا فقيـركـم صبــر “، انتظـروا عقـابات أخـرى ، والى الله المشتـكـى ، وحسبنـا الله ونـعـم الوكيـل…
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