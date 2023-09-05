أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع
هبة بربس - الرباط
عرفت أسعار الدجاج والبيض، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا.
وفي هذا الصدد، بلغت أسعار البيض الرومي 1.40 سنتيما بمعظم أسواق المملكة، فيما تجاوزت أسعار البلدي 2.50 سنتيما.
وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن بين 20 درهما و24 درهما، فيما تجاوزت أسعار الدجاج المذبوح 38 درهما.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.
وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
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المجموع 7 آراء
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13 تعليقات
ارتفاع الأسعار في المغرب أصبح مألوفا..
على الحكومة التدخل عاجلا لوضع حد لهذه الخروقات التي تقع في الأسواق..
الحكومة عجزت عن حل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول ناجعة..
الشعب المغربي يستنكر كل هاته الزيادات الغير مبررة..
نريد تسقيف كلي لكل المواد الغذائية والمحروقات..
المواطن المغربي تقهر بكثرة الزيادات ..
المقاطعة هي الحل حتى تستقر الأثمنة..
أثمنة الدجاج والبيض واللحوم الحمراء سجلت ارتفاعا كبيرا..
يجب محاربة الغلاء بشتى أنواعه..
نسال الله ان يبارك لنا في لقمة عيشنا ومعاشنا في وسط هده النار المشتعلة من كل مكان وفي جميع المواد المسهلكة
اعتدنا علا هده الاخبار بدون وبدون وجود حل لهده المشاكل لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
اين الدعم اللدي نسمع به المسكين يموة كل يوم بخبر جديد
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