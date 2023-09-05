نظام تبون في ورطة.. جزائريون غاضبون بسبب قت.ل مغربيين بالحدود البحرية

هبة بريس - الرباط

وجد نظام تبون نفسه في موقف لا يحسد عليه، بسبب تعالي الأصوات المنددة والمستنكرة لجريمة قتل شابين مغربيين رميا بالرصاص في الحدود البحرية.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من الجزائريين بمواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم واستنكارهم لجريمة قتل العسكر لشابين مغربيين كانا على متن “جيت سكي” بالحدود البحرية.

وأعرب نشطاء جزائريون عن تضامنهم وتعاطفهم مع أسر وعائلات الضحايا الأبرياء وكذا مع كافة المغاربة الذين تألموا بسبب هذه الجريمة النكراء.

وأكد ذات النشطاء، على ان الشعبين المغربي والجزائري “خاوة خاوة”، قبل ان يقارنوا تعامل السلطات المغاربة مع المدنيين الجزائريين وتعامل نظام بلدهم الذي أصبح وصمة عار على جبينه.

هذا وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أقرت، بمسؤوليتها عن حادث مقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي

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