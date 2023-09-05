طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-05 / 09:09
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية ضعيفة بأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تناثر للغبار بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و 23 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيق أمني يقود لإيقاف “سارق” وكالة لتحويل الأموال بمكناس

تنسيق أمني يقود لإيقاف “سارق” وكالة لتحويل الأموال بمكناس

2023-09-05 / 12:27
Photo of بطريقته الخاصة.. مغربي من أبناء الجالية يحتج ضد “مافيا العقار” ببوسكورة

بطريقته الخاصة.. مغربي من أبناء الجالية يحتج ضد “مافيا…

2023-09-05 / 11:42
Photo of اعترف بالفضيحة وتجاهل الأسباب.. مكتب المطارات في ورطة بسبب بلاغ “مطار وجدة”

اعترف بالفضيحة وتجاهل الأسباب.. مكتب المطارات في ورطة بسبب…

2023-09-05 / 11:23
Photo of أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع

أسعار الدجاج والبيض تعاود الارتفاع

2023-09-05 / 10:19
Photo of نظام تبون في ورطة.. جزائريون غاضبون بسبب قت.ل مغربيين بالحدود البحرية

نظام تبون في ورطة.. جزائريون غاضبون بسبب قت.ل مغربيين…

2023-09-05 / 10:12
Photo of زيارة تفقدية للمدير الإقليمي لللتعليم بصفرو للمؤسسات التعليمية .

زيارة تفقدية للمدير الإقليمي لللتعليم بصفرو للمؤسسات التعليمية .

2023-09-04 / 22:44
Photo of “بيديوفيلة”شيشاوة وثقت 235 شريط لمغمراتها الجنسية لم يسلم منها طفليها

“بيديوفيلة”شيشاوة وثقت 235 شريط لمغمراتها الجنسية لم يسلم منها…

2023-09-04 / 20:34
Photo of إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ” مزيف “

إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ”…

2023-09-04 / 19:02
Photo of حماية المستهلك ..سوق المحروقات هو السبب الأساسي في جميع الزيادات

حماية المستهلك ..سوق المحروقات هو السبب الأساسي في جميع…

2023-09-04 / 18:23
Photo of اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

2023-09-04 / 18:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق