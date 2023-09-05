طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية ضعيفة بأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تناثر للغبار بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و 23 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0