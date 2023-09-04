إسرائيل تعلن إيقاف تصدير البضائع من قطاع غزة للضفة

2023-09-04 / 23:42
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هبة بريس _ وكالات

قرر الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، وقف الصادرات من قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري، بزعم وجود “مواد متفجرة” في شحنة للملابس تم تصديرها للضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة، التي تديرها السلطة الفلسطينية -(فضل عدم الكشف عن هويته)- لـ”الأناضول إن “الاحتلال أبلغنا بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حتى إشعار آخر”.

وأضاف أن الاحتلال “يزعم وجود مواد متفجرة في شحنة للملابس، كانت مصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية”.

و”كرم أبو سالم”، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

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